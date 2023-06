Dopo l'addio consumatosi ieri tra Tare e la Lazio, l'ormai ex ds biancoceleste ha raccontato oggi al Messaggero alcuni retroscena passati e recenti:



"Non dimenticherò mai 18 anni di Lazio. Ho rifiutato Milan, Napoli ed Eintracht, dove avrei guadagnato dieci volte di più e da tempo sarei potuto andare altrove, ma sono sempre rimasto per la grande riconoscenza al presidente. Sarri mi aveva chiesto aiuto per costruire un progetto di squadra, poi non so cosa sia successo. Non abbiamo mai litigato. Nelle ultime campagne acquisti ogni giocatore è stato concordato con lui: sosteneva che Cancellieri sarebbe diventato un crac. Io non ho mai detto che sarebbe stato propedeutico per arrivare a Ilic. Il centrocampista arrivato solo se fosse uscito Luis Alberto, ma poi il Siviglia si è tirato indietro all’ultimo. Per la porta io stavo trattando Vicario. Maximiano è stato scelto da Grigioni, che aveva dato l’ok a Lotito dopo un report che gli avevo consegnato".