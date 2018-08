La Lazio si muove per gli ultimi ritocchi. Come riporta il Corriere dello Sport, Tare sarebbe in pressing sulla Spal per l'esterno Lazzari. In quel ruolo Inzaghi ha poche alternative di livello al titolare Marusic, vorrebbe un altro tassello. Il club di Ferrara rifiuta ogni offerta per il giocatore, chiede 12 milioni oppure 6+ il cartellino di Murgia, che Lotito ritiene incedibile. La Lazio vorrebbe inserire nella trattativa Basta o Cataldi, per ora senza successo.