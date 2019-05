Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Torino contro i granata: "Incontri con Inzaghi? Sono stati fatti per capire alcune cose, ma non è in scadenza, ha ancora un anno di contratto. Tutta questa tensione mi sembra un po' esagerata. Resta? Sì, l'ha detto il presidente e lo dico anche io. E anche Inzaghi la pensa così'.



SUL MERCATO - "Le richieste fanno parte del mercato estivo. La cosa più importante sarà avere una squadra competitiva anche il prossimo anno".