A pochi minuti da Lazio-Sampdoria, il ds biancoceleste Igli Tare ha parlato così a Sky Sport: "Nella gara d'andata stavamo pensando al debutto in Champions, ma stavolta non deve succedere. Il campionato è fondamentale, dobbiamo pensare prima a vincere oggi per poi pensare alla gara di martedì. Il nostro obiettivo principale è la qualificazione alla prossima Champions, fare una competizione così ci aiuta a crescere e sarebbe utile per il futuro".