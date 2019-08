Tare lavora in gran segreto per l'attaccante che richiede Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio si muoverà in attacco per rinforzare la rosa. Non trapela nulla da Formello, Tare piazzerá il colpo negli ultimi giorni di mercato. Sul suo taccuino c'è anche Samatta del Genk, tanzaniano di 26 anni. Non è il colosso che vorrebbe Inzaghi, è alto 1,80. In Olanda c'è Oosterwijk, che milita nel Twente e ha il contratto in scadenza nel 2020: 24 anni, alto 1,94 centimetri, corrisponde più al profilo di ariete d'area di rigore che Inzaghi vorrebbe gettate nella mischia a partita in corso.