Nel prepartita di Atalanta-Lazio, il ds biancoceelste Igli Tare ha parlato di Pedro ai microfoni di Dazn. Ecco come si è espresso: "E' stata un'idea geniale quella di portarlo da noi perché avendo lavorato con Sarri sarebbe non avrebbe avuto problemi di inserimento. Poi devo dire che abbiamo conosciuto una persona molto seria oltre che un grande professionista. Nonostante i tanti titoli vinto vive ogni allenamento come se fosse il primo e questo è importante per tutta la squadra".