Le parole di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Dazn prima della partita con il Monza.



"Mi aspettavo questo rendimento, ho sempre detto che è una grande squadra e un grande gruppo. Per me non è una sorpresa. Il gioco di parole non mi è mai piaciuto, mi piace il campo e basta. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo, è fondamentale per l'ambiente e la società. Dobbiamo essere tutti determinati, parlare poco e lavorare tanto. I rinnovi non solo legati al raggiungimento dell'obiettivo o meno".