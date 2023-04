Lotito non vuole dire addio a Tare. Il ds della Lazio ha il contratto in scadenza a giugno e l'idea del patron è quella, d'ora in avanti, di affidarsi di più alle indicazioni tecniche che arrivano direttamente da Sarri. Ma allo stesso tempo il presidente biancoceleste non ha intenzione di troncare di netto il legame con il dirigente albanese, che va avanti dal oltre 14 anni, nonostante tra lui e l'allenatore non scorra proprio buon sangue.



Come scrive oggi il Corriere della Sera, l'idea di Lotito è quindi di proporre a Tare un rinnovo a ribasso (meno di un milione di euro a stagione, secondo il quotidiano). Il peso del suo ruolo verrebbe ridimensionate di conseguenza e non è ancora chiaro quale sarebbero le mansioni e le responsabilità che resterebbero nelle mani dell'attuale direttore sportivo. Così come è tutto da vedere se questa diminuzione di poteri sarà accettata o meno da Tare.