Tegola Luiz Felipe. Il difensore brasiliano della Lazio ha chiesto il cambio nel primo tempo contro il Napoli: è uscito in lacrime, nel pomeriggio di ieri gli accertamenti nella clinica specializzata per valutare l'entità del suo infortunio.



INFORTUNIO LAZIO - E le notizie non sono buone: lesione di primo grado per il brasiliano, che sarà fuori per almeno 15 giorni. Salta quindi Juventus e Inter in Coppa Italia. Inzaghi dovrà fare a meno di uno dei suoi difensori titolari in due partite fondamentali.