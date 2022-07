E sono tre. Dopo Romagnoli e Mario Gila, in Paideia questa mattina verso le 11 è arrivato anche il nuovo poritere Maximiano. Bagno di folla, visite mediche e partenza per Auronzo in giornata come per gli altri due.



L'estremo difensore portoghese, arrivato dal Granada per 7 milioni più bonus, è sbarcato a Fiumicino intorno alle 9:30 ed è stato portato subito in clinica per i test fisici. Firmerà un contratto di 5 anni e attenderà sotto le tre cime di Lavaredo - dove intanto avrà modo di conoscere i nuovi compagni e il mister - l'arrivo del suo prossimo collega di reparto, Ivan Provedel.