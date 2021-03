Si è aggiunto un nuovo capitolo riguardo a, partita che ormai ha assunto i contorni della saga cinematografica: dopo la pubblicazioni della sentenza della Corte d'Appello, con tanto di motivazioni nella quali al club granata veniva mossa l'accusa di non aver tenuto un comportamento "​in linea con i principi di lealtà, probità e correttezza",Nelle motivazioni della sentenza, la Corte d'Appello si legge: "Non vi è dubbio che, peraltro, su richiesta della stessa Società granata​". E ancora: "Questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che, in effetti,". Dopo la pubblicazioni di questo comunicato da parte dell'organo giudicante della Figc, l'apertura di un'indagine da parte della Procura Federale è ora un atto formale.Il Torino nel frattempo è pronto a far valer le proprie ragioni anche di fronte alcosì come la Lazio che, dopo essersi vista respingere il ricorso dalla Corte d'Appello, ha scelto di andare avanti nella propria battaglia legale per cercare di ottenere la vittoria per 3-0 a tavolino nel match che si sarebbe dovuto giocare lo scorso 2 marzo. Partita che, secondo quanto deciso dal Giudice sportivo prima e dalla Corte d'Appello poi, dovrà però essere rigiocata considerata la presenza di un provvedimento dell'Asl che aveva vietato al Torino la trasferta.