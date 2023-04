Lazio-Torino (sabato 22 aprile alle ore 18, in diretta streaming su Dazn) è una gara valida per la 31ª giornata di Serie A.



LE ULTIME - Immobile corre ma dovrebbe tornare a disposizione di Sarri per la sfida con l'Inter, per Juric fuori ancora Aina, Zima, Berisha e Vieira.



PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Ilic, Vlasic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria.