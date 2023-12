Era dal 14 agosto 2022 che la Lazio non vincenva in rimonta in campionato. Il dato lo riporta questa mattina il Corriere della Sera, nell'edizione romana. Un anno e mezzo fa furono un autogol di De Silvestri e una zampata di Immobile a ribaltare la partita, dopo il vantaggio di Arnautovic, anche in quell'occasione, come ieri, arrivato su calcio di rigore.



In generale le vittorie della Lazio dopo essere andara in svantaggio sono comunque una rarità nell'era Sarri. Quest'anno era successo solo un'altra volta, in Champions League, contro il Celtic di Glasgow, nel match giocato in Scozia. L'anno scorso, oltre al successo contro i felsinei, era arrivata solo un'altra vittoria, 2-1 col Midtyjlland nel girone di Europa League. Nel 2021/22 invece in campionato ne arrivarono ben tre di successi in rimonta: contro Empoli e Spezia in trasferta e contro l'Inter all'Olimpico.