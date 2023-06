E' il primo nome sulla lista di Maurizio Sarri. Lucas Torreira è l'obiettivo di mercato della Lazio in questa finestra estiva di calciomercato. Appena sarà definito l'arrivo di Paredes, il Galatasaray aprirà alla cessione del centrocampista uruguaiano. I biancocelesti attendono di fare la prima mossa e per il momento non hanno offerto i 12 milioni di euro che Bentancur, agente del giocatore, ha detto. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, nella giornata di oggi il procuratore capirà quale sarà la cifra che il club della Capitale sarà disposto a mettere sul piatto per il regista. Tenendo conto che i giallorossi turchi spenderanno circa 6 milioni di euro per l'ex Juve, la speranza è che la trattativa possa andare in porto ad una cifra inferiore rispetto a 12 milioni.