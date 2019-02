Trasferta a rischio quella contro il Siviglia. La notte prima della gara di andata, a Roma, è stata turbata da una serie di scontri e agguati a due passi del Colosseo, tra tifosi della Lazio e spagnoli. Sono più di 1000 i tifosi della Lazio che credono nella rimonta, dopo la sconfitta di misura maturata in casa. Lo stadio Ramón Sánchez Pizjuán avrà un importante spicchio biancoceleste, visto anche il fascino della trasferta. La polizia spagnola ha preparato un piano per evitare disordini.



LAZIO TIFOSI – Come riporta il Corriere dello Sport, la polizia spagnola ha istituito un punto di ritrovo per la tifoseria biancoceleste: appuntamento alle 15:00 di domani a Los Jardines de Murillo. 15 minuti di distanza dallo stadio, oggi è in programma un nuovo vertice della polizia per definire al meglio i dettagli. Nell’impianto ci saranno steward italiani per aiutare al meglio i tifosi ospiti.