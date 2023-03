"Se devo scegliere tra AZ e derby, scelgo sempre la seconda". Il pensiero di Maurizio Sarri in vista del doppio impegno della Lazio in questa settimana è chiaro. Per questo, in coerenza con le sue parole, ci si aspetta un trasferta di Conference League all'insegna del turnover, pensando già alla sfida di domenica prossima. Mai come questa volta l'infrasettimanale europeo è percepito come un impiccio dal tecnico biancoceleste che ad Alkmaar avrà comunque a disposizione tutti gli uomini, tranne Immobile.



Scontata la presenza a centrocampo di Vecino, squalificato contro la Roma. Mentre per il resto della formazione saranno decisive le prove che andranno in scena da domani (oggi prevista una giornata di riposo a Formello). In Olanda serviranno due gol di scarto ne 90 minuti per ribaltare il risultato ed evitare i supplementari. Servirà però gestire anche le forze in vista della stracittadina perché, benché recuperati, Hysaj, Luis Alberto, Patric e Cataldi non stanno benissimo e perché le alternative non sono poi molte.