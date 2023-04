Resta incerto il futuro di Tare alla Lazio. Al netto delle indiscrezioni spuntate in questi mesi, di offerte formali per il rinnovo non ne sono arrivate e il contratto del ds resta in scadenza a giugno. In questi giorni sembra esserci stato un riavvicinamento tra il dirigente albanese e il presidente Lotito, ma secondo il Messaggero sono in ballo anche tre opzioni per un futuro del club biancoceleste senza più la presenza dell'ex attaccante a Formello. I nomi gioco sono quelli di Pietro Accardi, attuale direttore sportivo dell'Empoli, e Pasquale Foggia, dirigente del Benevento fino a febbraio scorso. La terza pista invece è quella casalinga, con Angelo Fabiani, attuale direttore sportivo della Primavera biancoceleste, che potrebbe fare il salto tornando a lavorare a braccetto con Lotito come avvenuto a Salerno.