Manca poco per far totalmente felice Sarri. L'allenatore della Lazio è già soddisfatto del lavoro svolto dalla società in questa sessione di mercato. Voleva un ringiovanimento e l'ha avuto. Servivano ricambi per allungare la rosa e sono arrivati, quasi tutti. Per essere completa però, la squadra avrebbe bisogno ancora di un interno di centrocampo e un terzino sinistro titolare, oltre che del secondo portiere



Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport, che torna ad elencare i nomi di Marcelo, Emerson Palmieri e Udogie per la corsia mancina. Prima però deve uscire Hysaj, così come in mediana è necessario l'addio di Akpa Akpro per inserire Vecino. Con l'uruguayano c'è già un accordo di massima, in attesa di essere formalizzato. Sul fronte Provedel invece tutto tace. Lo Spezia non ha ancora trovato un sostituto e ballano ancora 500mila euro tra domanda e offerta per lasciarlo partire.