Tutti i segreti della Lazio: dalla preparazione, fortemente personalizzata grazie alla profonda conoscenza di ogni singolo giocatore, fino alla mentalità. In estate il prof Ripert ha calibrato un programma certosino, con attenzione meticolosa ai carica. Nove vittorie consecutive non vengono per caso, la Lazio è frutto di un lavoro immenso dietro le quinte, come riporta il Messaggero.



MENTALITA' LAZIO - Non solo fisico, anche mentale. Inzaghi è un martello, carica ogni giorno i suoi, anche il presidente Lotito si è fatto sentire, ha motivato la squadra nei momenti clou. La Lazio è più verticale, difende bassa per ripartire con grande velocità, va in contropiede almeno 15 volte a partita, con 17,9 metri di distanza media del passaggio, ovvero una grande capacità di precisione tecnica che porta velocemente il pallone in avanti. Questa Lazio è una macchina perfetta, e lavora per migliorare.