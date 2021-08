Secondo giorno di lavoro per la Lazio in questa settimana che culminerà con la sfida contro lo Spezia all’Olimpico. La gara di sabato alle ore 18:30 sancirà il tanto agognato ritorno allo stadio dei tifosi biancocelesti (ammessi 34mila spettatori all’Olimpico). Cresce quindi l’attesa per la prima Lazio di Sarri nella propria casa, ma nel frattempo il Comandante continua a formare i suoi calciatori nel centro sportivo di Formello.



TORNATO LUIZ FELIPE - Quest’oggi è prevista una doppia seduta per il club capitolino. Stamani il gruppo è stato diviso per reparti. Prima si è vista la difesa impegnata in un lavoro di forza prima e poi nella tattica. Tornato in gruppo Luiz Felipe. Il brasiliano nella prima parte della seduta ha svolto un lavoro differenziato col preparatore Losi per poi aggregarsi al resto dei compagni per le esercitazioni tattiche.



Dopo i difensori è stato il turno del reparto avanzato, ma per quest’ultimo niente tattica. Solamente circuiti di forza e rapidità dai quali sono stati esentati Pedro e Cataldi. Per loro lavoro sull’addome e gli arti inferiori come accaduto poco prima per Luiz Felipe. Appuntamento nel pomeriggio per la seconda seduta di giornata.