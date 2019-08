Muore un capo ultras della Lazio. Fabrizio Piscitelli, 53ene tifoso biancoceleste noto nell'ambiente con il nome di Diabolik, è caduto vittima di un un agguato, un vero e proprio agguato. Diabolik si trovava in via Lemonia a Roma, nei pressi di via Appia, quando un colpo di pistola lo ha colpito alla testa. La polizia è giunta sul posto per i rilevamenti del caso e dalle prime ricostruzioni si traterebbe di un regolamento di conti.



Come riporta Leggo, lo storico leader degli Irriducibili è stato colpito alle spalle a distanza ravvicinata nel parco degli Acquedotti, in zona Cinecittà. Il proiettile lo ha centrato alla testa trapassandolo all'altezza dell'orecchio sinistro.