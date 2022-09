Ai microfoni di Lazio Style Channel, il dottor Fabio Rodia, medico sociale del club biancoceleste, ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori usciti acciaccati dal match contro il Verona: "Zaccagni ha lamentato durante il secondo tempo probabilmente un affaticamento, non siamo preoccupati vedremo nelle prossime ore. Lazzari ha percepito un risentimento distrattivo al flessore destro, lo stiamo già trattando. Monitoreremo il quadro clinico e strumentale. Dopo la partita non è quantificabile quanto è accaduto, dobbiamo aspettare 36-48 ore. Per Pedro procede tutto bene, il piano attuato con lo staff sta procedendo bene per quelle che sono le tabelle di marcia, siamo ottimisti sul recupero".