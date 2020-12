Continua il riposo in casa Lazio. Dopo un lungo periodo che ha visto i biancocelesti molto impegnati tra club e nazionali, ci sono ancora due giorni per ricaricare le pile (anche se qualcuno già si sta allenando, Luis Alberto ad esempio). Nel frattempo, dalla ripresa bisognerà prendere decisioni importanti. Quella principale riguarderà Lulic. Come riporta Il Corriere dello Sport, il capitano biancoceleste è atteso in campo da martedì, giorno della ripresa. Sarà l'ultima chiamata per lui che non gioca una gara ufficiale dallo scorso 5 febbraio 2020. Inizierà a lavorare gradualmente, ma entro poco tempo dovrà aumentare l'intensità poiché la Lazio dovrà decidere se intervenire sul mercato o meno.