Il suo futuro non sarà alla Lazio. La dirigenza biancoceleste è alla ricerca del vice-Immobile, ma difficilmente sarà Simone Palombi. L'ex Salernitana, come riporta il Messaggero, potrebbe approdare al Lecce. L’attaccante è tornato alla Lazio, dopo 6 mesi a Salerno. Inzaghi, che lo apprezza e lo conosce benissimo, vorrebbe portarlo in ritiro ad Auronzo per poi valutarne maturità e miglioramenti. Prima dello scoccare dell'inizio del ritiro, il Lecce potrebbe lanciare l'assalto. Il club pugliese vuole infatti l’attaccante: l’allenatore Liverani ha già avuto Palombi alla Ternana, ne apprezza rapidità e finalizzazione, vorrebbe riportarlo in Serie B.