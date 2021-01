Nonostante Luis Alberto contro ogni pronostico in 17 giornate di campionato non abbia ancora messo a referto un assist (lo scorso anno ne fece più di tutti, esattamente 15), un altro centrocampista della Lazio ne sta fecendo le veci. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente infatti con quello per Caicedo contro il Parma è già arrivato a quota 5, gliene manca solamente uno per eguagliare il dato dello scorso campionato.

Ecco il podio della classifica degli assist della Serie A:



8: Mkhitaryan;

6: Mertens, Brozovic, Calhanoglu;

5: Milinkovic, Ilicic, Zapata.