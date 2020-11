Ci ha messo un po' a sbloccarsi, ma finalmente ci è riuscito. Luis Suarez (omonimo dell'attaccante ora all'Atletico Madrid) ha trovato il primo gol in Liga. L'attaccante classe '97 del Granada in estate è stato seguito molto dalla Lazio. Il suo approdo in biancoceleste sembrava ad un passo, ma poi, come spesso accade nel mercato, nulla da fare. Un frenata che è corrisposta al cambio di entourage del calciatore, passato dalla You First Sports (la stessa compagnia che gestisce Luis Alberto) alla tedesca Wasserman.



Così, dopo una stagione da protagonista in Liga B col Saragozza (per lui 19 gol), ecco la chance col suo club di appartenenza. Il Granada infatti lo ha richiamato in pianta stabile con la rosa per la Liga 2020/21. Suarez ci ha messo un po' a sbloccarsi, ma dopo 7 gare e 290' giocati è arrivato il primo sigillo stagionale in campionato. Suo infatti il vantaggio al Balaìdos, campo del Celta Vigo. Lancio lungo di Milla. Suarez sfrutta l'assenza di Murillo e sovrasta fisicamente con una lunga cavalcata palla al piede il centrocampista Tapia. Superato l'avversario, il classe '97 arriva davanti a Blanco e con grande freddezza lo batte con uno scavetto brillante. Gol che dimostra tutto il repertorio dell'attaccante colombiano. Il Granada, passato in vantaggio col timbro di Suarez, si è fatto poi rimontare perdendo 3-1.