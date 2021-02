Con la vittoria di ieri, la Lazio ha chiuso un gennaio perfetto, o quasi, in campionato. La squadra di Inzaghi a Bergamo ha ottenuto la quinta vittoria di fila. La serie è iniziata contro la Fiorentina (2-1). Poi vittoria a Parma (0-2), dominio nel derby con la Roma (3-0), battuto il Sassuolo (2-1) e ora appunto l'Atalanta (1-3). L'unico "passo falso" del mese di gennaio è stata la prima gara ufficiale del 2021, il pareggio col Genoa (1-1).



Come riporta Il Messaggero nel nuovo anno i biancocelesti sono l'unica squadra ancora imbattuta in campionato. In più, sono anche gli unici nel massimo campionato nostrano che possono vantare una striscia consecutiva di 16 gare con almeno un gol segnato (quarti in Europa). Da annotare anche le trasferte consecutive a segno: quella di ieri è stata l'ottava. Meglio ha fatto solamente il Milan, al momento lontano a quota 20.