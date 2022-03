È la madre di tutte le sfide oggi per la Lazio. In palio c'è ben più dell'orgoglio per i tifosi di vincere il derby. Alle 18:00 i biancocelesti si giocano un pezzo di Europa. Ne parlano oggi sia Il Messaggero, sia Il Tempo, sottolineando l'importanza della sfida per la classifica.



Battere la Roma significherebbe allungare a +4 su una diretta concorrente, con il vantaggio degli scontri diretti. Inoltre, con la Juventus impegnata contro la Salernitana, 3 punti significherebbero mantenere vive le residue speranze di rincorrere il 4° posto. Senza dimenticare l'Atalanta, che deve recuperare ancora una partita, appaiata anche lei ai giallorossi.