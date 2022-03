Un sacrificio in estate per guardare al futuro. I tifosi della Lazio si stanno abituando all'idea di veder partire un pezzo pregiato, che servirà al club per fare mercato. E i due maggiori indiziati sonoDATE Tra oggi e domani la chiusura della semestrale svelerà i conti dei biancocelesti. Il 20 aprile saranno definiti i paletti dell'indice di liquidità da rispettare per la prossima stagione., come avvenuto nelle ultime sessioni., ma il suo contratto scade nel 2025 e lui stesso ha lasciato intendere che non ha problemi a rimanere a Roma ancora qualche anno.. Non si è mai risparmiato e il suo comportamente è sempre stato impeccabile. Anche per questo la Lazio non si opporrebbe a un suo addio. Lui non ha chiesto di andar via, mae restitere sarà molto difficile.Serve però la giusta offerta sul tavolo di Lotito. Sergej è in scadenza nel 2024, il che renderà la prossima finestra l'ultima dove sarà possibile monetizzare al massimo dal suo cartellino. Ma. Qualche decina in meno per il Mago. In entrambi i casi comunque dovranno arrivare anche senza troppe dilazioni. Perché gli indici di bilancio - da quest'anno vincolanti per iscriversi in A - non si spalmano. Né, tantomeno, si potrà procrastinare ulteriormente una rivoluzione dell'organico quantomai necessaria.