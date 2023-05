Seduta di scarico a Formello questa mattina per la Lazio, rientrata con le ossa rotte da San Siro. Tra acciacchi e lavoro differenziato in palestra per chi ha giocato contro il Milan oggi sul campo centrale del quartier generale biancoceleste Sarri aveva gli uomini contati. Il tecnico toscano spera comunque di recuperare qualcuno in vista della sfida di venerdì col Lecce.



Vecino sicuramente non ce la farà, visto l'esito degli esami al flessore dei giorni scorsi, che hanno evidenziato una lesione di medio grado. Maggiori speranze ci sono per Cataldi, ma l'ematoma al polpaccio dà ancora fastidio. Qualche problema ce l'ha anche Marcos Antonio, che ieri ha stretto i denti per restare in campo fino a fine gara, nonostante un dolore alla caviglia. Tutto ok invece per Zaccagni: l'esterno d'attacco, sostituito ieri nel secondo tempo, sarà gestito nei prossimi giorni per fargli recuperare al meglio le forze dopo l'affaticamento accusato prima della trasferta milanese. Nel frattempo però è stato aggregato il giovane Gonzalez dalla primavera.