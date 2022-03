Lazio – Venezia 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 13' s't. Immobile (rig)(L)



Assist: -



Lazio (4-3-3) Strakosha; Patric (dal 33' s.t. Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto (dal 38' s.t. Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (dal 25' s.t. Pedro). All. Sarri



Venezia (4-3-3): Mäenpää; Mateju (1's.t. Ebuehi), Caldara, Modolo, Haps; Fiordilino (dal 42' s.t. Sigurdsson), Ampadu, Busio (dal 33' s.t. Nani); Crnigoj (dal 18's.t. Kiyine), Nsame (dal 18's.t Henry), Okereke. All. Bertolini.





Arbitro: Manganiello – sez. di Pinerolo (TO)



Ammoniti: 27'p.t. Mateju (V), 42'p.t. Zaccagni (L)



Espulsi: -