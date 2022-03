Neanche a dirlo, stasera la Lazio si affida a Ciro Immobile. Il bomber dei record è una garanzia contro le neopromosse. Sono 43 i gol segnati in carriera in 46 partite contro le formazioni provenienti dalla serie cadetta. Il Venezia però gli manca. All'andata il capitano biancoceleste era stato bloccato dal Covid. E altri precedenti in A non ci sono mai stati, visto che i lagunari mancavano in massima serie dal 2001-02.



Un ulteriore stimolo per il centravanti è la possibilità di andare in testa da solo alla classifica cannonieri, staccando Vlahovic rimasto a secco sabato.