Prosegue spedito il cammino per il rientro di Immobile prima dello stop al campionato. "Sensazioni positive" aveva confidato il bomber della Lazio all'uscita dalla Paideia dopo i controlli di lunedì mattina. Svolgerà verifiche quotidiane per monitorare l'andamento del suo recupero. Ma giocare il derby domenica prossima rimane un'utopia.



Il capitano biancoceleste ha una voglia matta di tornare in campo. Se c'è un solo barlume di speranza per tentare di compiere un miracolo, lui ci proverà fino all'ultimo. Magari anche solo per sedersi in panchina, per dare un segnale forte, una carica in più a tutti i compagni. Sta bruciando le tappe, perché il fisico risponde meglio del previsto alle terapie e ai trattamenti. Progressivamente aumentano i carichi di lavoro in palestra, alternati agli esercizi di fisioterapia in piscina. I medici però continuano a predicare cautela. Forzare significa rischiare, e pure tanto, una ricaduta. Per questo, se la corsa contro il tempo per la sua guarigione andrà a buon fine, l'opzione più verosimile sembra quella di averlo a disposizione per l'ultima sfida contro la Juventus. O al massimo col Monza, giovedì prossimo.