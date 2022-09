L'allenatore dell'Hellas Verona, Gabriele Cioffi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Per me è un onore essere definito collega di Sarri. E’ un maestro, si è formato da solo e ha vinto insistendo con le sue idee".



"Lazovic è un giocatore a 360 gradi. Sa giocare a calcio ed è completo e può giocare ovunque. Non avevo dubbi che avrebbe fatto bene anche da trequartista e aggiunge competizione in un ruolo già affollato".



"Doig è arrivato anche per la sua possibile duttilità nel ruolo di braccetto di sinistra. Credo però che oggi sia prematuro utilizzarlo lì, per questione anche di meccanismi d’intesa, e che siano da valorizzare le sue qualità e la sua corsa sulla fascia".



"Abbiamo recuperato anche Dawidowicz e Piccoli, con la Lazio ci saranno tutti. Dunque sì, dovrò fare delle scelte. Ma la competizione fa bene a loro e fa bene anche a me in fase di decisioni da prendere".



"Ci sono giovani scalpitanti come Cortinovis, Cabal, Sulemana e lo stesso Piccoli che fino ad oggi hanno avuto meno spazio ma che in futuro sono certo che lo avranno. Gli inglesi dicono “good enough, old enough”. Non guardo l’età, guardo l’atteggiamento e come il giocatore lavora in settimana. Gioca chi vedo meglio. Per le altre novità, ci vogliono tempo e lavoro, lavoro, lavoro".