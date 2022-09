Riscattare la sconfitta casalinga contro il Napoli e confermare quanto di buono mostrato in Europa League contro il Feyenoord. Ladi Mauriziotorna in campo allo Stadio Olimpico nel primo posticipo domenicale dellain scena a partire: a Roma arriva ildi Gabriele, reduce dalla vittoria ottenuta contro la Sampdoria, la prima dopo due pareggi. I capitolini, dopo la bella vittoria con l'Inter, si sono fermati e vogliono i tre punti per superare provvisoriamente la Roma e riportarsi tra le prime in classifica; gli scaligeri dal canto loro con la vittoria raggiungerebbero proprio la Lazio. Sfida nella sfida, quella tra i due bomber Ciro Immobile e Thomas Henry.La Lazio ha vinto solo due delle ultime sei gare di Serie A contro il Verona (2N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in tutte le cinque precedenti. La Lazio ha segnato una media di 2.4 reti a partita in Serie A contro il Verona nel XXI secolo (cioè dall’1 gennaio 2001 in avanti) – 41 in 17 sfide – la media più alta rispetto a qualsiasi avversaria affrontata almeno 10 volte nel periodo. Il Verona è rimasto imbattuto in tutte le ultime tre trasferte contro la Lazio in Serie A (1V, 2N), mai nella sua storia ha registrato una serie più lunga senza sconfitte esterne contro i biancocelesti nella competizione.La Lazio ha vinto tre delle ultime cinque gare interne di Serie A (1N), anche se ha perso la più recente, contro il Napoli: l’ultima volta che ha trovato due KO casalinghi di fila nella competizione è stata nel dicembre 2020, quando il secondo arrivò proprio contro il Verona. Il Verona ha vinto l’ultima partita di campionato, contro la Sampdoria, dopo aver registrato due pareggi e subito due sconfitte: nelle ultime cinque stagioni di Serie A disputate, la squadra veneta ha ottenuto almeno due successi nelle prime sei gare disputate solamente nel 2020/21 (tre in quel caso). Il Verona è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove trasferte di Serie A (2V, 6N) e in particolare ha pareggiato le tre più recenti (tra queste anche una contro la Lazio); l’ultima volta che ha impattato più gare esterne di fila nella competizione è stata nel febbraio 2020 (quattro). La Lazio ha subito tutti i suoi cinque gol di questo campionato dall’interno dell’area di rigore, così come il Verona ha realizzato tutte le sue sei reti da dentro l’area. Mattia Zaccagni ha disputato 81 partite con la maglia del Verona in Serie A, realizzando nove reti; il giocatore della Lazio ha segnato nella sua ultima partita di campionato e non trova il gol per due gare di fila nella competizione da dicembre 2021. L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha messo a segno nove reti in 10 presenze di Serie A contro il Verona: nella storia della competizione hanno fatto meglio contro i gialloblù solo Gabriel Batistuta (11 gol) e Giuseppe Savoldi (10 centri). Josh Doig è il secondo più giovane difensore ad aver segnato in questo campionato (dopo Destiny Udogie), mentre Diego Coppola è il più giovane con almeno una partita da titolare tra i giocatori del reparto arretrato.