Si avvicina un nuovo acquisto per la Lazio. Il tanto agognato difensore? Non ancora. Stavolta riguarda la dirigenza. Si tratta di Alessandro Matri. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport l'ormai ex attaccante, ieri a Formello, sarebbe pronto per iniziare questa nuova avventura. Con ogni probabilità affiancherà il ds biancoceleste, Igli Tare, per il mercato. La Lazio cercherà di sfruttare le tante conoscenze di Matri visto che in Serie A ha giocato con Cagliari, Juventus, Milan, Fiorentina, Genoa, Sassuolo e Brescia, senza contare ovviamente anche la Lazio.