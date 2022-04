Svaniscono all'ora di pranzo di oggi le ultime speranze di salvezza della Lazio Women. La Juventus si impone 1-5 al Fersini di Formello e relega le biancocelesti in Serie B, con due giornate di anticipo.



Retrocessione nell'aria per le ragazze di mister Catini già da tempo. Tanti, troppi, i punti da recuperare dopo un girone d'andata da incubo con 9 sconfitte consecutive. Nella seconda parte di stagione c'è stato il cambio di passo, ma non sufficiente per recuperare sulla quartultima. Con il KO di oggi i 18 punti della Fiorentina sono matematicamente irraggiungibili e le aquilotte devono quindi salutare la Serie A dopo solo un anno dalla promozione.