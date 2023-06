Se c'è un giocatore al quale Maurizio Sarri non rinuncerebbe per nulla al mondo è Mattia Zaccagni. 10 gol e 7 assist nell'ultima stagione con la Lazio, non aveva mai segnato così tanto in un solo anno.- In queste settimane l'entourage del giocatore è al lavoro per il rinnovo del contratto. La Lazio vuole blindare Mattia per non arrivare troppo vicino alla data di scadenza al momento fissata per giugno 2025, il giocatore a Roma si trova bene e ha conquistato anche la maglia della Nazionale., nelle prossime settimane le parti si incontreranno di nuovo per provare a trovare un'intesa. Questa è la promessa di Claudio Lotito, presente ieri al matrimonio del giocatore.- Al momento la priorità di entrambe le parti è il rinnovo del contratto e tutti gli sforzi sono finalizzati ad andare avanti insieme, ma se non dovessero raggiungere un accordo in tempi brevi, non è escluso che il giocatore possa lasciare la Lazio di fronte a offerte convincenti. Per adesso, però, va specificato che non ci sono stati approcci con altri club né da parte della società né da parte del giocatore., ora però il ds è un separato in casa e solo in questi giorni si sta sbloccando il suo passaggio alla Juventus. Zaccagni e la Lazio invece continuano a lavorare per il rinnovo, Sarri non ne può fare a meno.