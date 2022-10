L'ala della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro la Salernitana:



"Loro sono stati bravi, hanno sfruttato bene le due-tre ripartenze che hanno avuto. Sembrava avessimo in mano il pallino del gioco, invece abbiamo subito due gol evitabilissimi. Purtroppo è andata così".



STANCHEZZA - "Le partite sono tante ma non deve essere un alibi. C'è un ritmo che dobbiamo portare in campo e oggi non ci siamo riusciti".



GIALLO A MILINKOVIC - "Il nervosismo è tutto per colpa dell'arbitro, il cartellino non ci stava per niente, Sergej tocca la palla. La sensazione dal campo è che non vedesse l'ora di tirare fuori il cartellino".



ANCHE SENZA IMMOBILE - "Sono due pedine fondamentali, ma ormai questo è e non li avremo a disposizione. Dovremo giocare senza di loro e ce la metteremo tutta".



SPIEGAZIONI - "Addirittura voleva sentire dal VAR se era rosso... Mi sembra ancora di più una follia".