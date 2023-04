Mattia Zaccagni sta vivendo una stagione fantastica. In 37 presenze ha segnato 10 gol e servito 9 assist. Una curiosità: ha segnato solamente in campionato. In un'intervista a Lazio Style, il nativo di Cesena ha parlato della sua stagione.



IL DERBY - Inizialmente, ha parlato del gol nel derby, uno dei più emozionanti della sua carriera: "Il movimento che ho fatto con la caviglia è stato un movimento innaturale, ma naturale, mi è venuto spontaneo. Non l'ho pensato, è venuto così ed è andata bene. L'altra cosa perfetta di quella sera è stato andare sotto la Curva. Tutti i compagni, tutta la panchina che è venuta a festeggiare lì. È stato qualcosa di emozionante.”



IL DNA - Infine, il funambolo si è espresso in merito alla sua passione per la Lazio: "La passione che ti trasmette la gente, senti qualcosa di cui fai parte. Ti senti dentro all'ambiente, ti fanno sentire l'importanza della maglia. È un ambiente che a me piace tanto, familiare, che coccola. Questa credo sia la cosa più bella ci possa essere nel calcio."