Rubo questo titolo ad un utenteche stimo e seguo, ma abbiate pazienza: sintetizza alla perfezione l'umore ballereccio che penetra tra gli stipiti, si sfalda sulle nostre fronti, richiama foschi pensieri e accaldate visioni.primo risultato negativo di Tare Igli, l'uomo dal dito indicatore e indagatore, che litiga da solo, smentito dai comunicati societari.L'aut aut tra lui e Sarri (o Fabiani) è inventato? Intanto si sforza, il nostro, di adempiere alla promessa di Sor Lotito:. Ne aveva preso uno dal fidato canale spagnolo, che però segretamente ha dovuto lasciare le visite mediche, per un misterioso virus che sicuramente nessuno conoscerà, specialmente di questi tempi.Nel mentre si chiude Casale (che mi piace molto, 2/4) e su Romagnoli arriva la solita bresaolata di Lotito, che giustamente ci tiene a semplificare il tutto.Spero che il nostro futuro difensore (voglio pensare ad un lieto fine) abbia la pazienza di seguirci in questa specie di mattatoio di emozioni, brezze, follie, cialtronate, spacconerie, doti puntati.specialmente se due o tre cose fai finta di non vederle, per amore, solo per amore. Gli altri? Ma che conta il ritiro, o il campionato tra un mese, il nostro troverà il modo di accontentare l'allenatore con cui ha un così bel rapporto,Il vero fronte è quello delle cessioni, una volta esaurite le promesse di. Bisognerà capire in maniera chi, come, perché. Chiaramente ci saranno perdite NON dolorose (nessuno si straccerà le vesti per Muriqi) ma ce ne potrebbero essere altre di cui ci addoloreremo., il mondo del centrocampo può cambiare tantissimo con una cessione addolorata. Su Luis Alberto vi vedo tranquillo, ma stiamo letteralmente staccando il braccio che ha alzato tantissimi palloni a Immobile che li ha schiacciati e li ha resi punti. Ecco, non sarà una cessione serena, al netto di tutto.. E sarà interessante capire come (Ilic, per dire, è molto interessante, e l'asse col Verona è caldissimo).Nel frattempo ci godiamo le tempeste ormonali dei tifosi, sballottolati tra previsioni fosche, esagerazioni, una certa felicità.: alla fine la Lazio si sta muovendo, e con buona velocità per i suoi standard.: manca ancora, bisogna ancora fare., come quel famoso format calcistico. O tutto, o niente, Lazio Edition. Per ora niente portieri, ma arriveranno alla prossima puntata.