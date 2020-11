Ora la prima pagina finalmente avete tutto il diritto di farla su un attaccante della Lazio, su quel rosa della vitaeditoriali trionfanti ad personam:Per la terza volta consecutiva è lui a regalare punti alla Lazio, a risolvere. Mi farà cacciare di casa, prima o poi: dovrei insonorizzarmi solo per gli ultimi minuti, gli ultimi secondi, concitati, vivi, quelli suoi, quelli che Caicedo ha deciso siano sempre e solo di sua assoluta competenza, una sua proprietà.. Pensavano di mettere sotto le forche caudine Lotito, ci stanno provando: ma il calcio a volte si fissa con trend, continuità clamorose, tradizioni che diventano quasi da raccontare. Stavolta il calcio- Il Toro faccia pure tutti gli esposti che vuole, quel signore che governa mezza Italia si inventi quello che gli pare, metta a soqquadro Avellino, levi punti, agiti come clave le squalifiche e le esclusioni dal campionato., sempre all'ultimo respiro, all'ultimo rantolo di partita. Come contro il Torino, come in Russia, stavolta la Juventus: uno stillicidio per il povero patron granata, ammesso che gli importi del calcio, e non sia tutta una faida di potere.Chiaro che ora in casa Lazio, ma direi in ottica nazionale grazie all'ottima copertura di Gazzetta, per nulla interessata ovviamente, ma spinta dal fuoco della verità, lQui il punto non mi sembra più procedurale ma etico e morale:, e non si entra nel reale merito di questa vicenda, che sembra ancora all'inizio, ben lungi dall'"abbiamo ragione" che il buon Barigelli ci propina in prima pagina. Sembra molto Trump "abbiamo vinto di molto". Aspetterei di contare i voti:. Il resto é accanimento mediatico. Il resto è un gol di Caicedo all'ultimo minuto, l'ennesima rivincita contro giorni di fuoco, tentativi ripetuti multipli di offensiva, l'ambiente che deve chiudersi a riccio per non farsi destabilizzare, manovrare, corrompereper l'ennesima volta senza 3 titolarissimi trova un punto a quel punto d'oro - ma prima comunque demeritato per me - contro la peggiore Juve degli ultimi 10 anni.Lotito dovrebbe regalare qualcosa a Caicedo, gli sta friggendo tutti i suoi nemici politici, si sta imponendo come il loro castigatore, la clava nelle mani del presidente, la vendetta sportiva di Claudione. Stavolta tocca alla Juve piegare le ginocchia di fronte a qualcosa che è ineluttabileLui segna, ed è finita. La peggiore Juve degli ultimi 10 anni, c'è da dire, è andata bene: forse non ha sfruttato a dovere alcune ripartenze e transizioni, ma ha ben affondato le dita nelle piaghe da decubito di Inzaghi, figli di. Fares a sinistra in fase offensiva sta deludendo, il primo tempo l'ha persa lui la partita, tra cross orrendi e gol preso sulla sua corsia.è sfortunato: ariesce tutto, a lui niente. Ha una palla gol clamorosa grazie a Milinkovic, non riesce ad arrivare. Un po' il suo momento in una sola azione: non gli riesce niente, deve avere pazienza. Ma bisognerà capire quanta ne avranno i tifosi della Lazio, soprattutto con un Caicedo così. Meglio, benissimo, sta diventando un leader tecnico di questa squadra, alla pari di(nota di merito ad).Mi viene una considerazione in chiusura però, non di solo Caicedo può campare questa squadra: la Lazio sta faticando, sta vivendo una continua emergenza, bombardata da ogni parte, attaccata, in mezzo ad un tifone di accuse e defezioni.perché sta per prima cosa difendendo sé stesso, la sua credibilità, il suo potere. Alla Lazio pensa Inzaghi: ancora punti, nonostante l'emergenza, ma forse serve un boost, un upgrade,Vero, l'urlo finale di Caicedo cancella tutti i peccati degli altri: Inzaghi deve pensare al resto della partita, con 13, 14 giocatori, polemiche, bufere. Per questo quando segna Caicedo indica il mister, abbraccia il mister, viene letteralmente travolto dal suo mister. Che é lo stesso che - come faceva notare il grande Alessandro Lolli - sposta fisicamente Marusic che stava rimettendo il pallone verso il portiere, e lo fa ridere per la veemenza e la fede cieca che quell'azione, l'ultima poteva finire in rete. Al resto della partita deve pensarci Inzaghi. Tanto dal 90' in poi, li frega Caicedo.