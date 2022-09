ma Sarri non è mai contento, e Sarri va benissimo così. Martella i suoi: dopo l’Europa troppi punti buttati, troppe figuracce. I suoi assimilano, giocano una gara paziente contro un buon Verona, la portano a casa rischiando il meno possibile e creando,Non siamo ai livelli del primo tempo lezione di calcio contro il Feyenoord, ma dopo la coppa. Andata bene, ma Sarri non è contento.Dopo il Napoli avevamo chiesto più volti nuovi, più rotazioni, e sono arrivati.insieme a Romagnoli, ma un ottimo Patric continua a mietere consensi, e così Casale trova la sua prima a settembre inoltrato. E fa bene, per inciso, a parte una conduzione palla un po' sciagurata nella ripresa.Eccolo qua, sapiente nel suo giro palla finché è lucido, piccoletto, troppo forse senza due bodyguard immensi ai suoi lati, Basic e Milinkovic Savic, ma efficace. Esce quando comincia a perdere troppo, deve migliorare in autonomia, come certi cellulari.sta diventando una vera alternativa. E sono le alternative il succo vero di questa vittoria.Infinefatemi spendere due parole su di lui. Un signorino saettante, che tiene in costante apprensione la difesa del Verona, impedendo un assalto a tutto spiano, costringendo a vertiginose corse all’indietro. È più punta di prima, si vede quando va al tiro invece di servire Immobile (ancora lui, sempre lui pure da opaco decisivo).non è mai contento perché deve alzare l’asticella. Per questo martella, vuole continuità, vuole un filotto di vittorie. Sa che si gioca tantissimo in questa specie di Apertura pre-Mondiale. E sa che molto dipende dalla benedetta asticella. Non specchiarsi, ma correre. Non deliziarsi, ma sportellare. Vincere pure le partite, difficili, dure e stancanti: per me per questo Sarei non è mai contento. Non vuole solo questa vittoria, ma guarda alla prossima, non si aspetta solo un miglioramento, ma tanti., perfino dal terreno di gioco, oggetto dei suoi strali, delle sue lamentele. Prossima volta vedrete che segnerà pure lui.