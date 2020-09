#FreeMuriqi ovunque. Io amo i tifosi turchi. Fatevi un giro su Twitter, vi prego. Andate a farvi un giretto: amateli anche voi. I tifosi della Lazio non ne possono più della telenovela Muriqi, e nemmeno Muriqi stesso. Che sia una specie di gigante di rabbia si capisce subito, e questa trattativa lo sta irritando. Tutti avvisati. Ma dovete leggere per forza i tweet dei tifosi turchi.



Non sono solo insulti: vogliono proprio i 22 milioni. E li vogliono tutti. E associano alla richiesta oscure profezie, strani rituali, tutte cose davvero meravigliose. E se twittate con #FreeMuriqi li attirate, sono tipo Predator, percepiscono il calore del sangue del loro centravanti.



Ovviamente, se li leggete in corretto turco non vale: dovete usare Google Traduttore. La metà sono insulti ai tifosi della Lazio, e sono insulti molto fantasiosi, perlopiù con molti animali nel mezzo, disprezzati in vario modo e pittoresco. Ci sono anche quelli ragionevoli: ti mostrano i video di Muriqi, vedi che li vale 22 milioni? Scusa per la musica del video, è bad, ma guarda che gol!

Ma la cosa che mi sconvolge, perché qui a Roma non la vedo, è la difesa a spada tratta di Muriqi. Sembra che la Lazio debba depositare 22 milioni nelle tasche di ciascun turco. Ricordo qualcosa di simile con Yilmaz (scusa Igli non volevo ricordartelo, anzi sì). Consiglio non richiesto alla Lazio: prima che questa faccenda diventi una barzelletta leggendaria come quella di Burak, prendete Muriqi e pure in fretta, magari annunciandolo con Fares. Questo serve.

Anche perché riprendo il precedente editoriale: siamo a venerdì 4 settembre, ilMa rileggete il mio editoriale di lunedì scorso, e trovatemi qualche differenza con oggi. Passi in avanti, se ne sono fatti. Ufficialità, no.dei feticci da cui non ci si può separare. Forse qualcosa di simile, che è stato quasi una reazione istintiva. Badate bene, con Muriqi: secondo me è un buon attaccante, ma neanche voglio sindacare la scelta societaria.Forse non vorrei i tifosi turchi, non vorrei nemmeno che liberassero Muriqi:È durata pure troppo. Non ci possiamo permettere tempo sprecato. Non in questa stagione. Forse più che #FreeMuriqi, #Freebudget. Liberate il kraken, tirate fuori sto budget, elargite un budget grosso a Tare. P#FreeTare, ora. Non ho attirato tifosi turchi così, giusto?P.s. Scusate per il titolo un po' sbrigativo. Ma non vi viene un po' di acidità, a leggere tutti i giorni di "passi in avanti" per il giocatore? A furia di passi in avanti, siamo arrivati in Turchia a piedi.