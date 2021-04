I giallorossi disono arrivati in semifinale di Europa League, a Roma ci si pensa. La Capitale è così, vive di entusiasmi viscerali ed ecatombi, e spesso l'occhiatina nell'altro campo, a cosa succede dall'altra parte è cagione di altrettanta gioia o dolore. Dovrebbe essere così? Difficile dirlo, di certo è scritto nel profondo di questa città.Chiaramenteè sempre lo stesso: che la Roma vinca, che vinca un trofeo, che vinca l'agognato trofeo europeo che le manca in bacheca. Così almeno smetterà di agitare la Coppa delle Fiere, riconosciuta solo dallo stagnaro e dal rigattiere, in cambio di 10 euro.Ora, a nessuno fa piacere, ci mancherebbe, è corretto, nessuno si mette a fare una predica o una polemico su questo argomento, che è anche uno dei motivi per cui il calcio (e lo odiamo, ma ok), però penso che onestamente sia un argomento veramente poco attuale., secondo poi perché in realtà guardare nel campo avversario, dallo spioncino, mi ha sempre dato una qualche idea di disagio. Allora, la base resta: non devono vincere, costi gli scongiuri che costi. Ma a dire il vero, senza pretendere di dover fare una classifica avulsa delle preoccupazioni del, ne mettono in fila un po' di casa nostra che meritano più la nostra immediata attenzione:Scusatemi se mi permetto, ma sospetto che il passaggio da fare sia semplice: invece di farci accusare - a torto ma ok - di complesso di inferiorità, cominciamo a manifestare, che è quella che conta. Poi facciamolo a livello di società: non dimentichiamo che noi per andare in Champions abbiamo dovuto abbandonare l'Europa League senza troppi nastrini ed onori.Certo. Possiamo andare in Europa League? Sarebbe meglio di no, ma può capitarci. E allora, possiamo deciderci una buona volta a giocare per vincerla, o a sostenere una rosa di giocatori che sia in grado di battagliare in campionato e arrivare in fondo, o competere su più fronti?Ripeto: non devono vincere, ci mancherebbe, nessuno lo vuole. Ma smettetela di cercare il sale o i corni, e pregate invece il santino di Simone Inzaghi. Per le vittorie sul campo, e per il rinnovo.