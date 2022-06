Roma è caldissima in questi giorni, diciamo. Siccome una certa fantasia è una speciale caratteristica di un certo tipo di tifoso, ci sono gli audio,(che è oggi, per inciso, avete ricevuto l'invito). Non so se la Roma abbia veramente margini economici o progettuali di prendere il portoghese, che ha già avuto una convivenza non del tutto pacifica con l'altro grande assistito del nostro signore Mendes, e nemmeno mi interessa molto. M, difensore del Castilla che sarebbe nel mirino di, ci passa un mare.Andiamo con ordine: qui il discorso non sono i nomi,La girandola estiva è una specie di termometro di quello che, in qualche modo, i giornalisti sperano, odorano, quello che sanno e quello che inventano, quello che ipotizzano e quello che sentono dire, e quello che i tifosi vorrebbero.Tare in casa Lazio oramai è diventato sinonimo di "sta prendendo uno sconosciuto, chissà se è davvero forte e chissà perché lo prende". Se genericamente nel mondo del calcio il ds è abbastanza stimato, e riconosciuto, iVoglio andare oltre i nomi, molto oltre. Sono tutti buoni se sono buoni giocatori, se arrivano, e soprattutto:L'impressione è che, per l'ennesima volta,L'ennesima, la terza. La Lazio, già alle prese con i problemi noti di indice di liquidità (risolti),da cui potrebbe dipendere non solo questa, ma. La cessione che è stata spesso rimandata, per incapacità, volontà, accordi, ora è sul tavolo. Abbiamo spesso detto: potremo dare un primo voto al mercato a seconda di quanti giocatori nuovi arriveranno ad Auronzo.. Che, come ha candidamente ammesso Sarri, arriva per un'occasione congiunturale pure abbastanza tragica, la guerra in Ucraina. Ed è ottimo eh, ma è giovane, e non ha mai provato la A.Casale e Romagnoli in A hanno già giocato benissimo, ci limitiamo a sottolineare, anche se tutti speriamo che questo spagnolo siaredivivo. Ma poi?Non è solo una questione di numeriche: nella sua ultima intervista,. Sa che in ritiro non avrà a disposizione granché, lo ha detto. E ha detto di aver già detto la sua su Carnesecchi, che è un problema di società e ds. Lo vuole o no, nonostante l'infortunio? Se lo vuole, cosa si sta aspettando?sempre dalla Spagna, sempre con lo stesso canale aperto, quello amicale e fiduciario, uno dei pochi che ultimamente Tare sembra in grado di sfruttare?Che non è in atto una lotta di potere, che un ds all'ultimo anno di contratto non sta minando il mercato di un allenatore a cui il contratto è stato appena riccamente rinnovato? Molte domande, come al solito. Le risposte chi ce le dà?, che sembra troppo impegnato ad affrontare di petto i tifosi,che può solo rimandare la palla dall'altra parte.Parla solo con pochi amici della stampa, abbastanza riconoscibili (se volete fare una prova, aspettare di sentire come parleranno dei nuovi acquisti, qualsiasi essi siano). Lo ribadiamo: mancano 2 centrali, un esterno, una mezzala se non due, una punta di riserva.Poi ci saranno 2 mesi di stop prima dell'altro mercato. 2 mesi a sciabolarci in faccia la rabbia, o due mesi di soddisfazione per il buon lavoro svolto? Ci giochiamo tutto in queste settimane.