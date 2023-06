Ci raccontano un presidente sì coinvolto in party di compleanno che gli farebbero saltare voti in Senato, ma anche spessodi turno. Ci raccontano voci, trattative iniziate e mai finite, altre intrecciate, suggerimenti e idee. E, al solito, di unA quanto pare,, lunghissime, spizzate, idee, suggerimenti. Praticamente il mercato ce lo sta facendo la nota chat conversazionale di OpenAI, o: l’ex dirigente bianconero, sacrificato forse sull’altare del bene juventino un po’ troppo in fretta, si sta costruendo a quanto pare un futuro da. Che il calcio permetta perfino ai bannati di rientrare dalla finestra, è cosa nota, già successa varie volte. Che Paratici non se ne sia davvero andato, pure. Figuratevi: questo è lo sport più permeabile al potere possibile, figurarsi se può fare fuori uno che col potere ci ha parlato fino a ieri. Ed eccoci qui,- Certo, ora le cose si fanno serie., e manco siamo a luglio. Figuratevi cosa succederà nei giorni a venire. Le grandi manovre della stampa già sono in atto.(qualcuno citerebbe: “Chi è che prega?”). Poi ci sono, che da anni ricordano quel presidente munifico benefattore, sempre in prima linea sul mercato, e lo confrontano con questo Lotito da pool party e votazioni saltateTutte le fazioni sono sul campo di battaglia, in attesa che la fanfara del calciomercato declami il primo colpo.- L’abbiamo capito,, 3 se vuole pure portarsi a casa un bel voto per questa sua prima presidenza da ds., che a quanto pare è un ottimo prospetto, cari amici e care vedove e cari haters, è proprio un profilo alla Tare. Probabilmente il giocatore già formato, in grado di incidere subito, sarebbe invece il profilo in grado di avere un benestare certo di Sarri., a proposito, c’è da sperare che non si sbagli e ci mandi, ma di questi tempi,il niente conversazionale impera.E niente più.