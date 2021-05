. 25 anni di Lazio, qualcosa di veramente unico nel nostro calcio, per la nostra storia di club, per la storia di Lotito presidente". Così scrivevo. E continuavo: "su Twitter gli stessi che chiedevano la conferma di Inzaghi volevano le dimissioni di Tare: non vi siete accorti che sta diventando una specie di trinità indissolubile? E ora la domanda vera: a fronte di un Inzaghi a tempo indeterminato, il mercato continueremo a farlo da stagisti?"Così ragionavo, stavo preparando questo editoriale, il 26 maggio, che sembra un secolo fa. Mi dimenticavo della mia regola aurea:La realtà cambiano, le convinzioni si spengono, quello che ieri sera sembrava sacrosanto, oggi alla luce del giorno diventa tetro, cambia. Si possono fare tutti i comunicati senza nome, fare damnatio memoriae, ma questo resta: il calcio è un lavoro. Risponde a logiche da mondo del lavoro, di business. Ha una bella narrazione, la partita è un altro livello di bellezza, ma alla fine si chiama. Professione. Lavoro. Di che ci sorprendiamo? E poi, la vera domanda: ora chi arriva?Mi spingo a dire che qualsiasi allenatore avrà bisogno di. Pochi hanno il capitale di stima, credito, amore che ha avuto e ha forse Simone Inzaghi.Ma non fatevi ingannare dal totoallenatore, il vero nodo della questione resta questo:Le cessioni saranno tante, i big probabilmente verranno trattenuti ma qualcuno potrebbe e dovrebbe forse essere sacrificato. Non nel nome di un portafogli gonfio, ma per trovarci profili in grado di dare una svolta motivazionale, di forza, di ambizioni e di voglia importante.: e questa scossa non può darla più Inzaghi, per sua stessa ammissione.Serve una mano forte dalla società, la stessa società che ha fallito nell'aiutare il mister in questa complicata stagione. Lche a gennaio ha preso Musacchio per non vederlo mai giocare (e quando ha giocato, ha anche fatto i danni, per dirla alla romana),. Costruire una squadra in grado di affrontare l'Europa League con la voglia di arrivare fino in fondo, competendo in un campionato aperto a tutti gli scenari, con tantissimi allenatori nuovi, rivoluzioni in corso.Ora bisogna cambiare come gli altri, aprirsi a nuovi dialoghi, tattiche, idee. E rischiare. Rischiare molto.Mi spiace un po', ma sarà Tare a guidare di nuovo questo calciomercato. Ma non potrà sbagliare: toppare la stagione, pur di transizione, potrebbe significare scavare un gap con le altre squadre troppo importante, forse decisivo.La stessa scommessa che ha fatto Inzaghi (che, volenti o nolenti noi, voleva da 3 anni un upgrade, e l'ha avuto), ce la aspettiamo ora dalla società: trattenere il mister che ha costruito una squadra capace di andare in Champions - e di giocarla bene - poteva essere atto di forza. È andata male. O. Non l'evil Tare, quello incapace di trovare profili giusti in ruoli determinanti, quello che non trova un esterno sinistro degno di questo nome o un difensore centrale capace di fare davvero il titolare.E mi riservo una chiusura su un tema a cui tengo: non cadiamo nella solita retorica di questa società. Non ci cascate. Il lavoro di Inzaghi è stato incredibile. Un piccolo miracolo. Va via, cambia idea, non doveva farlo? Possiamo dircelo, ma riflettendo a freddo: sono pochissime le persone la cui stretta di mano vale come una firma. Il resto del mondo no.. E badate bene: nemmeno Lotito ha alzato una parola contro Simone Inzaghi, nemmeno a caldo.Se sei con noi ok, se sei contro sei un traditore, avido, incapace di valori. Non è così, spesso chi dice queste cose le ha incarnate, ha fatto carne da porco, ha speso male, tradito, violato i patti.Per questo dico: voltiamo pagina, lasciamo stare Inzaghi.I tifosi che gli danno del traditore hanno dimenticato una cosa:. Spesso confondono i piani: solo loro amano la maglia, farebbero di tutto per una squadra, la sposano per tutta la vita. Lo ricordo a me stesso, ve lo ricordo ma forse già lo sapete: l'amore per la maglia dura quanto un contratto.