Grande confusione sotto al cielo, la parola d'ordine è: braccio di ferro. No, niente Popeye, macchè: a sentir le voci di corridoio, la Lazio in questo calciomercato fa la Lazio. Ovvero: offre, poi rilancia. E c'è l'onnipresente: trattativa in chiusura. Che poi fa rima spesso con: ma c'è una forbice tra richiesta e offerta. La Lazio offre sempre meno di 10 milioni, l'idea è quella: comprare al giusto, rivendere bene all'occorrenza.



La domanda che ci si potrebbe fare è: siamo arrivati finalmente alla sessione di mercato in cui la Lazio spende 20 milioni, o più, per un giocatore?



Impressioni di pre-mercato: per ora no. Nel senso: la Lazio sta preparando una campagna acquisti comunque cospicua, per numero ed effettivi, ma non faraonica. Tare e Lotito non vanno in giro in biga gettando dollaroni a destra e sinistra, fatevene una ragione. Durmisi (già visitato) e Berisha (quasi fatta, dal Salisburgo - fitta al cuore- ) sono innesti di cui si parlava già a gennaio, se non l'estate scorsa. Alzi la mano chi non ha pensato: ci servirebbe una mezzala (l'età media del centrocampo cresce) e un esterno per dare il cambio a Lulic (Lukaku è spesso fuori per infortunio). Non solo: anche l'acquisto di Wesley (loading 55%) rientra nel mercato pensato dalla Lazio (però il Bruges sparacchia alto, eh. Ma mica abbiamo venduto Milinkovic, ecchediamine). Dall'inizio? No, dall'ultimo secondo dell'ultima Serie A, che ha sancito l'Europa League, e non la Champions. Cristante sarebbe andato alla Roma se la Lazio... chissà. Comunque, Tare è uomo pratico: quando partiranno Felipe Anderson (loading 75%) e Milinkovic (loading 50%), prenderà un sostituto per partente. Né più, né meno: il mercato faraonico non si farà, non vedrete nessuno in giro in biga, facciamocene una ragione. Anche perché nei ruoli in cui la Lazio ha bisogno sta comprando: in difesa su tutti Acerbi è -> vedasi sopra - trattativa in fase di stallo, si sta avviando verso il "mai trattato", ma sono previsti nuvoloni di Tare che potrebbero farlo sbocciare con la maglia della Lazio (Loading 60%). Un altro difensore non sarà Boyata: rientra nella categoria "smentite categoriche". Che fanno sempre il gioco delle parti, ovviamente, ma bisogna far finta di crederci. Come a quella per il Papu Gomez e Petagna (why so Petagna?). In Brasile, guardate in Brasile, poi dite che non ve l'avevo detto.



La domanda che ci si potrebbe fare è: siamo arrivati alla sessione di mercato in cui la Lazio spende 20 milioni, o più, per un giocatore. La risposta è no. Per ora. Milinkovic permettendo.