Una stagione del tutto atipica aspetta tutti i tifosi di calcio, quelli dellacompresi. Una stagione lunga, spezzata a metà, nel nome di un calcio globalizzato – diranno i buonisti – o molto attratto da fonti di denaro che possano sostenerne l'elefantiaca e iperventilata grandeur.L'impressione è:, per i nostri standard. Credo che un giocatore arrivato a Roma a giugno sia una specie di Cometa di Halley, il prossimo lo vedremo nel 2045 (sì, ci sarà ancora Lotito).è un ottimo giocatore, e lo dimostrerà: vedo molta certezza sul fatto che sia l'erede naturale di Leiva, non ne sono sicuro, per me farà pure mezzala, ma è una mia impressione. Si tratta di un acquisto che fa ben sperare, soprattutto per le modalità. L'ho detto, non amo ripetermi ma lo farò: molta della stagione della Lazio si capiràSi tratta di un punto focale, per un motivo specifico: si tratterà di una stagione atipica, per tutta una serie di motivi.La Lazioun ruolo dadelle solite 2-3 grandi del nostro campionato? Lo si vedrà nelle prossime settimane. Tutto parte dalla testa: se la dirigenza porterà molti giocatori in ruoli in cui servono subito, o quasi, dimostrerà voglia in un momento in cui c'è bisogno di ventata di freschezza. Il finale della scorsa stagione, le dichiarazioni vere o presunte di Lotito, gli abbonamenti partiti bene, molto dell'andamento della prossima stagione dipenderà dalle mosse estive.. Stagione 2,I Mondiali di calcio spezzano la stagione, la rendono spuria: ci sarà chi pensa a questa importante competizione e chi no, chi proverà ad arrivarci sano e chi no, e questo – per ovvi motivi – riguarderà soprattutto alcune squadre, altre meno. Non solo: in generale la lunga sosta spariglierà le carte: chi inizierà benissimo potrebbe rallentare, e viceversa.Sarà una stagione atipica, fondamentaleQuesto progetto ha bisogno di continuità, e un altro anno di transizione al ribasso potrebbe costare carissimo in termine di credibilità, sostegno, voglia, nome e prestigio. La Lazio ha bisogno di fare una buona Europa League, di giocare un campionato di livello, di far parlare di sé non il numero spropositato di gol subiti ma perché gioca a calcio, lo fa bene, è divertente e fa ridere i tifosiE per far crescere giovani, i Carnesecchi, i Marcos Antonio, farli maturare e diventare protagonisti di un nuovo corso. Sarà un anno atipico perché sarà la conferma di un nuovo corso, di un gruppo da ristrutturare e di uno spogliatoio da ricostruire.Attenzione ad Auronzo: chi ci sarà, i volti nuovi, i volti vecchi che marcheranno visita. Non è l'anno giusto per le facce appese: un anno atipico ma da laziali, quindi tutti gli altri via. La stagione 2: se la prima di Sarri vi ha stuzzicato, toccato il palato, la seconda dovrà sfamarvi, e di gusto. Stagione 2, l'anno della fame.